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Взвинчивать цены на тепло теперь разрешили местным властям

11.06.21 17:17 , Укринформ
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с государственного на местный уровень.

Как передает Укринформ, соответствующий проект постановления "Об утверждении Изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения", регулятор принял 9 июня 2021 года.

Проектом предусматривается передать всех лицензиатов в сфере теплоснабжения, подпадающих под регулирование НКРЭКУ на местный уровень. Таким образом, местные органы власти самостоятельно будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов.

Примечательно, что под решение регулятора не подпадают лицензиаты, осуществляющие хозяйственную деятельность по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках.

В частности, состоится передача 80 лицензиатов (28 субъектов), осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Ранее в рамках реформы децентрализации власти в Украине на местный уровень были уже переданы 623 таких лицензиата.

При этом, как подчеркивается, НКРЭКУ все равно будет осуществлять мониторинг и контроль за работой всех предприятий теплоснабжения, в том числе и тех, регулирование которых будет происходить на местном уровне, будет продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности.

По словам руководителя регулятора Валерия Тарасюка, на сегодняшний день есть несколько предприятий, которые против такого решения, в частности "Ривнетеплоэнерго" и "Черкассытеплокоммунэнерго", а поэтому в течение двух недель состоятся обсуждения для урегулирования этой ситуации.

"Мы должны выработать единый подход, ведь это решение концептуальное. После одобрения проекта постановления у нас будет время почти две недели на обсуждение и согласование позиций", - добавил он.

В соответствии с Программой деятельности Кабинета министров, одобренной постановлением Верховной Рады от 04.10.2019 №188-IX, одним из направлений реализации цели по предоставлению качественных коммунальных услуг является передача полномочий по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения - согласование инвестиционных программ и установление тарифов - с государственного уровня на уровень местных органов власти.

Кабинет министров зафиксировал свою позицию по этому вопросу, одобрив проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода", который был зарегистрирован Верховной Радой 13.10.2020 под № 4215.

МинПром

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