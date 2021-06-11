Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Бизнес против налогового законопроекта и требует его доработки

11.06.21 16:57 , РБК Украина
печать
размер текста:

Налоговые изменения, которые предложило правительство (законопроект №5600), повышают полномочия контролирующих органов, что увеличит давление на бизнес, и усложняют администрирование налогов.

Об этом заявил председатель комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ершов.

"Мы ожидали улучшения администрирования, а не его осложнения. Мы ожидали, что не будут увеличены полномочия контролирующих органов", - отметил А.Ершов.

По его словам, союз поддерживает позицию многих бизнес-ассоциаций, которые высказались против принятия законопроекта, и готовит значительное количество предложений и замечаний к документу для его доработки.

"Сегодня мы уже получили часть предложений от наших членов союза по правкам к этому проекту. Но в целом он очень негативно воспринимается, и мы будем как можно больше предоставлять предложений для его улучшения. Хотя общая позиция - мы полностью против этого проекта", - сообщил А.Ершов.

Напомним, ранее сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменений является неприемлемым для бизнеса и должен быть отклонен.

Как известно, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:36
В Украине проредят ряды чиновников – Шмыгаль
17:34
Движение зеленым курсом невозможно без участия государства – Магера
17:21
Особые условия Украины по СВАМ не решат проблему декарбонизации – Шпенов
17:17
Взвинчивать цены на тепло теперь разрешили местным властям
16:36
Украина решила закупить дизтопливо в Индонезии
16:18
Должностных лиц Нафтогаза подозревают в уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн.
15:55
Баланс рынка дизельного топлива в мае сократился на 14,3%
15:35
На ОГХК уже нашлось свыше 10 потенциальных инвесторов
15:15
Китай поможет Украине строить дороги
14:56
Украина начала импортировать газ для закачки в ПХГ
14:35
НТРЗ модернизирует для Египта 55 тепловозов
14:15
Выпуск алюминия в Китае немного сократится из-за дефицита электроэнергии
13:56
ВВП Украины начал падать медленнее
13:36
В мире выплавили рекордное количество нержавеющей стали
13:14
Глава Энергоатома попал под расследование Кабмина
12:57
Производство вагонов КВСЗ упало на 62%
12:36
В ЕЭК хотят не запретить, а только квотировать вывоз лома
12:16
Меркель отправится в США для решения вопроса с Северным потоком-2
11:53
Введение акциза на электроэнергию из ВИЭ по сути ограбление инвесторов
11:36
U.S. Steel планирует инвестировать 450 млн долл. в выпуск электротехнической стали
10.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!