Бизнес против налогового законопроекта и требует его доработки Налоговые изменения, которые предложило правительство (законопроект №5600), повышают полномочия контролирующих органов, что увеличит давление на бизнес, и усложняют администрирование налогов.



Об этом заявил председатель комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ершов.



"Мы ожидали улучшения администрирования, а не его осложнения. Мы ожидали, что не будут увеличены полномочия контролирующих органов", - отметил А.Ершов.



По его словам, союз поддерживает позицию многих бизнес-ассоциаций, которые высказались против принятия законопроекта, и готовит значительное количество предложений и замечаний к документу для его доработки.



"Сегодня мы уже получили часть предложений от наших членов союза по правкам к этому проекту. Но в целом он очень негативно воспринимается, и мы будем как можно больше предоставлять предложений для его улучшения. Хотя общая позиция - мы полностью против этого проекта", - сообщил А.Ершов.



Напомним, ранее сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменений является неприемлемым для бизнеса и должен быть отклонен.



Как известно, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.



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