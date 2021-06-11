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Украина решила закупить дизтопливо в Индонезии

11.06.21 16:36 , enkorr
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До конца текущей недели в Украину прибудет два танкера с 56 тыс. т дизельного топлива, сообщили enkorr участники рынка.

В частности, из Индонезии в порт Южный направляется судно MELATI SATU с 26 тыс. т ресурса. По данным MarineTraffic, его прибытие ожидается 13 июня. Оператором и импортером поставки выступают компании из группы Wexler.

Кроме того, по словам собеседников издания, до конца сегодняшнего дня, 11 июня, в порт Николаев прибудет танкер UTVIKEN с 30 тыс. т дизтоплива. Порт отправления — Салоники (Греция), импортер — международный трейдер Coral Energy.

Как сообщал enkorr, по итогам мая в украинских портах было оформлено порядка 130 тыс. т дизельного топлива (+86% к маю прошлого года), из которых 34,7 тыс. т пришлось на Турцию, 34,7 тыс. т — на Грецию, 23,4 тыс. т — на Туркменистан.

Также были отмечены морские поставки из Израиля (3,6 тыс. т) и Малайзии (4,8 тыс. т). Крупнейшим импортером морского ресурса выступили структуры Wexler Group с объемом 21,3 тыс. т.

Напомним, с 1 июня на плановый ремонт встал Мозырский НПЗ, из-за чего объем отгрузок дизельного топлива украинским контрагентам был сокращен на 35% – с 240 до 150 тыс. т.

МинПром

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