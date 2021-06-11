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Баланс рынка дизельного топлива в мае сократился на 14,3%

11.06.21 15:55 , enkorr
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Баланс рынка дизельного топлива в мае 2021 года составил 577,7 тыс. тонн, что на 14,3% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (672,5 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

По итогам января-мая 2021 года объем поставок дизельного топлива на украинский рынок сократился на 2,4% (на 68 тыс. тонн), до 2,75 млн тонн.

Внутреннее производство в мае увеличилось на 3,2% (на 3,2 тыс. тонн), до 102,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ нарастил выпуск ДТ на 1,8%, до 96 тыс. тонн. При этом на Шебелинский завод пришлось 6,5 тыс. тонн, что на 30% больше показателя мая прошлого года (5 тыс. тонн).

Доля украинского ДТ в общем балансе рынка в мае 2021 года составила 17,7% против 14,7% в мае 2020 года.

По итогу отчетного месяца импорт дизельного топлива в Украину сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 475,2 тыс. тонн.

Импорт из Беларуси уменьшился на 26%, до 146,4 тыс. тонн. Данное снижение было ожидаемым в связи с подготовкой Мозырского НПЗ к плановому ремонту, который в итоге был смещен на 1 июня из-за неопределенности с загрузкой сырьем Новополоцкого НПЗ.

Снижение поставок из Беларуси рынок отчасти компенсировал за счет других направлений. В частности, отгрузки из Литвы за отчетный месяц выросли более чем в два раза, до 82,4 тыс. тонн, по сравнению с объемом поставок мая 2020 года (37,8 тыс. тонн).

В портах было оформлено порядка 130 тыс. тонн дизельного топлива (+86% к маю прошлого года), из которых 34,7 тыс. тонн пришлось на Турцию, 34,7 тыс. тонн - на Грецию, 23,4 тыс. тонн - на Туркменистан. Также были отмечены морские поставки из Израиля (3,6 тыс. тонн) и Малайзии (4,8 тыс. тонн).

Поставки ДТ из Российской Федерации сократились почти в 2,3 раза, до 115 тыс. тонн. Из этого объема 103,8 тыс. тонн было импортировано по железной дороге (+38% к маю 2020 года). Еще 10,2 тыс. тонн ресурса производства "Роснефти" через терминал в Гомеле было отгружено новым оператором поставок - компанией Socar New Energy.

МинПром

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