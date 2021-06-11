Китай поможет Украине строить дороги В ближайшее время Украина и Китай планируют подписать Межправительственное соглашение об углублении сотрудничества в сфере строительства дорог.



Об этом говорится в сообщении Министерства экономики по итогам встречи первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко с послом КНР в Украине Фань Санжньжуем 10 июня.



"Такой шаг позволит начать подготовительную работу для запуска инвестиционных проектов, в том числе строительства дороги М-22 "Полтава-Александрия" и первой части Киевской окружной дороги – участки М05-М06, стоимость которых составит около 1,1 млрд долл.", – сказано в сообщении.



Также важным является продолжение работы по развитию грузовых перевозок в направлении Китай-Западная Европа через территорию Украины.



Кроме того, Минэкономики по итогам встречи отмечает, что Китай заинтересован в наращивании поставок украинской сои, гороха, ячменя, пшеницы, а также мяса птицы и других продуктов.



"Сегодня мы услышали от наших китайских партнеров подтверждение интереса к углублению экономического сотрудничества, наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров, построения инфраструктуры и реализации совместных инвестиционных проектов в транспортной, строительной, энергетической, IТ и других сферах", – рассказал А.Любченко.



Кроме того, китайская сторона подчеркнула важность реализации межправительственной инициативы Украины и КНР "Один пояс - один путь". Речь идет о подготовке дорожной карты для выполнения программы сотрудничества между двумя странами в рамках совместного строительства "экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути 21 века".



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