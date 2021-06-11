Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай поможет Украине строить дороги

11.06.21 15:15 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

В ближайшее время Украина и Китай планируют подписать Межправительственное соглашение об углублении сотрудничества в сфере строительства дорог.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики по итогам встречи первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко с послом КНР в Украине Фань Санжньжуем 10 июня.

"Такой шаг позволит начать подготовительную работу для запуска инвестиционных проектов, в том числе строительства дороги М-22 "Полтава-Александрия" и первой части Киевской окружной дороги – участки М05-М06, стоимость которых составит около 1,1 млрд долл.", – сказано в сообщении.

Также важным является продолжение работы по развитию грузовых перевозок в направлении Китай-Западная Европа через территорию Украины.

Кроме того, Минэкономики по итогам встречи отмечает, что Китай заинтересован в наращивании поставок украинской сои, гороха, ячменя, пшеницы, а также мяса птицы и других продуктов.

"Сегодня мы услышали от наших китайских партнеров подтверждение интереса к углублению экономического сотрудничества, наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров, построения инфраструктуры и реализации совместных инвестиционных проектов в транспортной, строительной, энергетической, IТ и других сферах", – рассказал А.Любченко.

Кроме того, китайская сторона подчеркнула важность реализации межправительственной инициативы Украины и КНР "Один пояс - один путь". Речь идет о подготовке дорожной карты для выполнения программы сотрудничества между двумя странами в рамках совместного строительства "экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути 21 века".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:55
Баланс рынка дизельного топлива в мае сократился на 14,3%
15:35
На ОГХК уже нашлось свыше 10 потенциальных инвесторов
14:56
Украина начала импортировать газ для закачки в ПХГ
14:35
НТРЗ модернизирует для Египта 55 тепловозов
14:15
Выпуск алюминия в Китае немного сократится из-за дефицита электроэнергии
13:56
ВВП Украины начал падать медленнее
13:36
В мире выплавили рекордное количество нержавеющей стали
13:14
Глава Энергоатома попал под расследование Кабмина
12:57
Производство вагонов КВСЗ упало на 62%
12:36
В ЕЭК хотят не запретить, а только квотировать вывоз лома
12:16
Меркель отправится в США для решения вопроса с Северным потоком-2
11:53
Введение акциза на электроэнергию из ВИЭ по сути ограбление инвесторов
11:36
U.S. Steel планирует инвестировать 450 млн долл. в выпуск электротехнической стали
11:14
Австралийская Sandfire Resources реализует в Ботсване медный проект
10:56
В США заговорили об отмене тарифов на импорт стали из ЕС
10:33
Металлурги Украины нарастили выпуск металлопроката на 8%
10:17
Voestalpine планирует до 2030 г. заменить три доменные печи электродуговыми
09:57
Предприятия Минэкономики закончили первый квартал с убытком
09:43
Металлурги увеличили потребление энергоресурсов
09:06
Украина вошла в ТОП-10 мировых экспортеров стали
10.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!