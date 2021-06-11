Украина начала импортировать газ для закачки в ПХГ Генеральный директор государственного предприятия "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон заявляет, что Украина начала импортировать газ с целью закачки в подземные хранилища (ПХГ). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"Очень медленно, но уже начался импорт газа для закачки. Сейчас он составляет лишь 3 млн куб. м в сутки. Импорт с начала месяца составил 15,7 млн ​​куб. м, причем 100% было импортировано из Венгрии, а не из стандартного словацкого направления", - написал С.Макогон.



Он добавил, что всего с начала года было импортировано 577 млн ​​куб. м газа, из них 511 млн куб. м (88%) - из Венгрии.



Также С.Макогон отметил, что открытие виртуального реверса "Оператором ГТС Укараины" в прошлом году позволило диверсифицировать источники поставок и создать конкуренцию между ними.



Как сообщали Українські Новини, в Минэкономики заявили, что импортный газ для Украины в марте стал дешевле на 16%.



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