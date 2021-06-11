НТРЗ модернизирует для Египта 55 тепловозов Николаевский тепловозоремонтный завод подписал договор о сотрудничестве с компанией, которая официально представляет Египетские железные дороги, о модернизации локомотивов серии AD Tranz в количестве 55 штук. Об этом говорится в сообщении завода в Facebook.



"Модернизация будет производиться как на мощностях нашего завода, так и на мощностях египетских коллег и партнеров, которые владеют локомотиворемонтными заводами на территории Египта. Мы осуществим глубокую модернизацию тепловозов с установкой новых дизелей, нового силового и вспомогательного оборудования, новых микропроцессорных систем управления, что позволит существенно улучшить экономические показатели эксплуатации локомотивов и снизить затраты на их сервисное обслуживание", - сообщил директор НТРЗ Сергей Рой.



По его словам, партнерство планируется долгосрочное, так как задекларированное количество локомотивов в дальнейшем может быть увеличено до 200 единиц.



Помимо выполнения самой модернизации локомотивов, предусмотрено их дальнейшее сервисное обслуживание, в частности - создание сервисной службы на территории Египта, где будут работать представители НТРЗ, выполняя инжиниринговые работы по обслуживанию локомотивов.



Отмечаеися, что египетские локомотивы имеют более молодой "возраст", по сравнению с теми, которые эксплуатируются на территории постсоветского пространства и с которыми ранее имел дело НТРЗ - они выпуска 1996-2010 годов.



ООО "НТРЗ" основано в 2010 году, специализируется на проведении технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов тепловозов серии ТГМ-4, ТГМ-6, ТЭМ-2, ТЭМ-7 ЧМЭ-3, М 62, 2ТЭ 116, а также тепловозных узлов и агрегатов к ним.



В числе партнеров завода - Новокраматорский машзавод, "Интерпайп", "Метинвест", Южно-Украинская АЭС, ГСП "Чернобыльская АЭС".



Выручка предприятия в 2020 году сократилась в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом - до 128,1 млн грн, чистая прибыль составила 0,52 млн грн против 1,3 млн грн годом ранее.



Согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, 100% уставного капитала владеет Евгений Симченко, зарегистрированный в Теплодаре (Одесская область), а основателем на предприятии называют его отца Вячеслава Симченко.



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