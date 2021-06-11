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ВВП Украины начал падать медленнее

11.06.21 13:56 , Интерфакс
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Спад ВВП Украины в январе-апреле 2021 года замедлился до 0,2%, свидетельствует оценка Министерства экономики.

"Минэкономики оценивает незначительное сокращение объемов ВВП на уровне 0,2% (падение на 2% в первом квартале 2021 года, на 4,9% за четыре месяца 2020 года)", – указало министерство в обзоре экономической активности по итогам апреля этого года, размещенном на сайте Минэкономики.

Согласно обзору, сводный индекс производства (СИП) в январе-апреле этого года впервые с декабря 2019 года показал рост на 0,7% по сравнению со снижением в 3% в первом квартале 2021 года и на 5,9% за четыре месяца 2020 года.

МинПром

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