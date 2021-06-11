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В мире выплавили рекордное количество нержавеющей стали

11.06.21 13:36 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным International Stainless Steel Forum (ISSF), в первом квартале 2021 г. в мире было выплавлено 14,512 млн т нержавеющей стали. Этот результат превысил на 2,7% показатель четвертого квартала 2020 г. и стал новым рекордом для отрасли.

По сравнению с первым кварталом 2020 г. рост составил 24,7%. Однако здесь надо учитывать то, что в первые три месяца прошлого года упало производство нержавеющей стали в Китае. Кроме того, в середине 2020 г. вступил в строй новый крупный завод по выпуску нержавейки в Индонезии.

В Китае в первом квартале 2021 г. было произведено 8,198 млн. т нержавеющей стали. Это на 0,5% уступает показателю четвертого квартала прошлого года, но на 36,9% или 2,2 млн. т больше, чем в январе-марте 2020 г.

Значительный прирост показали так называемые "прочие" страны, к которым ISSF относит Индонезию, Южную Корею, Бразилию, Россию и ЮАР. В первые три месяца текущего года их совокупный объем производства составил 1,901 млн. т, что на 43,8% больше, чем год назад, и на 7,7% больше, чем в октябре-декабре 2020 г.

Европа, США и Азия без Китая, Индонезии и Кореи в первом квартале 2021 г. нарастили производство соответственно на 11,0; 9,7 и 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Но прибавку по отношению к первому кварталу 2020 г. показали только европейские компании — на 5,3%. В США и Азии был зафиксирован минимальный спад на 0,4 и 0,3% соответственно.

МинПром

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