Глава Энергоатома попал под расследование Кабмина Кабинет министров Украины назначил служебное расследование в отношении врио президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, создав специальную комиссию.



Согласно обнародованному в пятницу правительственному распоряжению № 608-р от 9 июня 2021 года, комиссия должна провести служебное расследование на протяжении двух месяцев.



Расследование проводится в соответствии с законом о предотвращении коррупции и с целью выполнения предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 3 марта 2021 года, говорится в распоряжении.



НАПК в своем предписании указывало на неправомерность увольнения с должности директора по предотвращению и противодействию коррупции – советника президента НАЭК Олега Полищука.



В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в НАЭК отметили, что указанное распоряжение Кабмина по сути является техническим и процедурным документом, утвержденным для выполнения формальных требований НАПК относительно реализации его предписаний.



"Распоряжение ни на что не влияет, поскольку рядом судебных решений, в частности Шевченковского райсуда Киева от 28 мая и 16 апреля, все инициированные НАПК производства были закрыты ранее в связи с отсутствием состава правонарушения", – разъяснили в "Энергоатоме".



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