В ЕЭК хотят не запретить, а только квотировать вывоз лома Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вынесла на общественное обсуждение новый вариант ограничения экспорта лома черных металлов, заменив предложение о введении полного запрета на квотирование вывоза.



Срок действия ограничений - шесть месяцев, говорится в проекте решения ЕЭК.



Как следует из материалов комиссии, квоту для РФ предлагается установить в размере 2 млн т, для Белоруссии - 3,3 тыс. т, для других стран - на нулевом уровне.



Обсуждение документа продлится до 30 июня.



В начале июня ЕЭК уже публиковала проект решения коллегии о включении отходов и лома черных металлов в перечень товаров, в отношении которых введен запрет на вывоз за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Меру предполагалось ввести на срок до 15 января 2022 года. Сообщалось, что коллегия рассмотрит этот вопрос 15 июня.



Свое предложение комиссия мотивировала желанием унифицировать подходы государств-участников ЕАЭС к экспорту лома. Сейчас запрет на вывоз лома на национальном уровне введен Арменией (в январе 2021 г.), Киргизией и Казахстаном (обе страны ввели временный запрет на экспорт лома за пределы ЕАЭС в марте этого года).



Вместе с тем, российские власти критически отзывались о полном запрете на вывоз металлолома. В частности, глава Минэкономразвития Максим Решетников указывал на необходимость учитывать региональные особенности ломозаготовки и специфику влияния цен на лом на различные виды металлопродукции. "Нельзя одним инструментом сбалансировать все", - заявлял он журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума.



Россия пока не вводила полный запрет на экспорт лома чермета, ограничившись увеличением вывозных пошлин с 31 января 2021 года до 5%, но не менее 45 евро/т. Эта мера действует до июля 2021 года.



В конце мая подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение об очередном повышении на полгода ставки вывозных таможенных пошлин на отходы и лом черных металлов - до 5%, но не менее 70 евро за тонну. При этом первоначальное предложение Минпромторга РФ по росту пошлины было жестче: профильное ведомство предлагало повысить ставку до не менее 90 евро/т.



Ограничения на вывоз лома являются одной из мер, обсуждаемых в настоящее время российским правительством для сдерживания цен на продукцию металлургов. Минпромторг РФ подготовил также проект постановления правительства о включении в перечень товаров, экспорт которых может быть ограничен, железной руды, стального проката и другой металлопродукции. Однако власти неоднократно отмечали, что ограничение экспорта металлопродукции - крайняя мера и будет рассматриваться в последнюю очередь.



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