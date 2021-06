U.S. Steel планирует инвестировать 450 млн долл. в выпуск электротехнической стали По данным S&P Global Platts, американская металлургическая корпорация U.S. Steel планирует инвестировать 450 млн долл. в строительство линии по производству электротехнической стали мощностью 180 тыс. т в год на заводе Big River Steel в штате Арканзас.



Ввод в строй нового оборудования запланирован на третий квартал 2023 г. На предприятии будет выпускаться неориентированная (динамная) сталь, которая используется, в частности, в электродвигателях.



Как сообщает U.S. Steel, запуск новой линии расширит сортамент компании за счет более тонкого и широкого проката. Предполагается, что основными потребителями этой продукции станут производители электромобилей.



