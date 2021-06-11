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Австралийская Sandfire Resources реализует в Ботсване медный проект

11.06.21 11:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Австралийская компания Sandfire Resources подписала контракт на 496 млн долл. с компанией African Mining Services (AMS), которая входит в состав группы Perenti Global, оказывающей услуги по организации добычи полезных ископаемых.

В соответствии с контрактом AMS будет осуществлять открытую добычу медной руды на месторождении T3 Motheo в Ботсване на протяжении семи лет и трех месяцев. Строительство самого рудника должно стартовать в ближайшие несколько недель, как только Sandfire получит все оставшиеся разрешения от правительства страны.

Стоимость проекта T3 Motheo оценивается в 279 млн долл. Добычу руды планируется начать в первой половине 2022 г., а поставки коммерческого медного концентрата должны стартовать в начале 2023 г.

По данным геологоразведки, данный участок месторождения Motheo, расположенного в так называемом Медном поясе Калахари, содержит более 39 млн т руды со средним содержанием меди 0,9%. Согласно проекту, рудник будет функционировать 12,5 года и ежегодно выдавать, в среднем, по 30 тыс. т меди в концентрате и 1,2 млн. унций серебра.

T3 Motheo станет вторым медным проектом в Ботсване. Первый запускает в конце июня американская компания Cupric Canyon.

МинПром

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