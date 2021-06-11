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В США заговорили об отмене тарифов на импорт стали из ЕС

11.06.21 10:56 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщает информационное агентство Reuters, на встрече президента США Джо Байдена с главами стран Евросоюза, которая состоится в Брюсселе 15 июня, может быть принято решение об освобождении металлургов из стран ЕС от действия американских стальных тарифов.

По данным Reuters, в проекте совместного заявления, которое должно быть сделано по итогам этой встречи, указывается о прекращении торговых конфликтов между сторонами. Прежде всего, это относится к субсидированию производства гражданских самолетов, в чем американцы и европейцы обвиняют друг друга, а также к стальной и алюминиевой продукции.

После вступления в силу американских стальных и алюминиевых тарифов в марте 2018 г. Евросоюз ввел ответные пошлины на импорт ряда американских товаров. В проекте соглашения предусматривается обоюдное снятие этих ограничений с 1 декабря 2021 г.

Если договоренность будет достигнута, европейские компании, чья продукция не подпадает в США под антидемпинговые пошлины, смогут свободно экспортировать сталь и алюминий на американский рынок. Металлурги в США негативно восприняли такую перспективу, но в данном случае политические факторы стали более важными, чем экономические.

О возможности отмены стальных тарифов для европейских компаний сообщалось по итогам двусторонней онлайновой встречи в рамках консультаций в ВТО по вопросу американских стальных и алюминиевых тарифов, состоявшейся в мае текущего года.

МинПром

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