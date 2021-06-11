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Металлурги Украины нарастили выпуск металлопроката на 8%

11.06.21 10:33 , Металлургпром
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По уточненным данным ОП "Укрметаллургпром", в январе-мае 2021 года металлургическими предприятиями Украины изготовлено: агломерата – 14,03 млн тонн (107,8% относительно января-мая 2020 года); кокса валового (6% вл.) – 4,11 млн тонн (102,2%); чугуна – 8,90 млн тонн (109,1%);
стали – 8,99 млн тонн (108,3%); проката – 8,02 млн тонн (108,0%); трубной продукции – 0,39 млн тонн (115,8%).

По состоянию на 10 июня 2021 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 18 из 21 доменных печей, 7 из 8 мартеновских печей, 14 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 16 из 17 машин непрерывного литья заготовки.

Обеспечение металлургических предприятий украинским железорудным сырьем в январе-мае 2021 года осуществлялось в соответствии с потребностями металлургического производства. По импорту ЖРС не завозилось.

Экспорт ЖРС за 5 месяцев 2021 года составил 18,54 млн тонн (98,2% относительно аналогичного периода 2020 года).

За 5 месяцев 2021 г. на украинские коксохимические предприятия было поставлено 5,64 млн тонн углей для коксования (105,4% относительно января-мая 2020 года), из которых: украинского происхождения – 1,64 млн т (108,6% относительно аналогичного периода 2020 года);
импортируемых – 4,00 млн т (104,2% относительно января-мая 2020 года).

Доля импортных углей в общем объеме поставок в январе-мае 2021 года составила 70,9% против 71,8% в аналогичном периоде 2020 года.

Общий объем кокса, полученного металлургами за 5 месяцев 2021 года, составил 3,424 млн тонн (101,8% относительно аналогичного периода 2020 года), из которого: украинского происхождения 3,346 млн тонн (100,3% относительно аналогичного периода 2020 года);
импортируемого – 0,068 млн тонн (453% относительно января-май 2020 года).

Доля импортного кокса в общем объеме поставок за 5 месяца 2021 года составила 1,99% против 0,45% в январе-мае 2020 года.

В январе-мае 2021 года заготовлено 1500 тыс. тонн металлолома (134,8% относительно аналогичного периода 2020 года), из которых 1354 тыс. тонн (123,5% относительно января-мая 2020 года) поставлено украинским потребителям в качестве привозного.

Экспорт металлолома в январе-мае 2021 года составил 146 тыс. тонн (887% относительно аналогичного периода 2020 года).

За 5 месяцев 2021 года отечественная металлургия потребила порядка 800 млн куб. метров природного газа (108,8% относительно января-мая 2020 года).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями за 5 месяцев 2021 года составило порядка 4,74 млрд кВт-ч (104,2% относительно января-мая 2020 года).

МинПром

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