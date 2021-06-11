Voestalpine планирует до 2030 г. заменить три доменные печи электродуговыми

Австрийская металлургическая компания Voestalpine планирует до 2030 г. заменить три доменные печи на двух своих меткомбинатах электродуговыми печами, что позволит сократить выбросы углекислого газа на 30%.
По данным S&P Global Platts, речь идет о двух доменных печах (из трех) на заводе Linz, способных совместно выплавлять до 1,7 млн т чугуна в год, и одной доменной печи на заводе Donawitz на 750 тыс. т в год.
Как заявил представитель компании, Voestalpine подала заявку на "зеленое" финансирование замены печей. Тем не менее реализация данного проекта будет зависеть от того, сможет ли компания гарантированно обеспечить свои предприятия возобновляемой энергией по конкурентоспособным ценам.
К 2050 г. Voestalpine рассчитывает достичь углеродной нейтральности за счет перехода к выплавке стали в электропечах и использования "зеленого" водорода.
Недавно возможность замены доменных печей на электродуговые отмечалась в отношении словацкого металлургического комбината US Steel Kosice.