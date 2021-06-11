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Предприятия Минэкономики закончили первый квартал с убытком

11.06.21 09:57
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экономики, отчитались об общих чистых убытках на сумму 5,8 миллиарда гривень. Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за 12 месяцев 2020 года, сообщает Марлин.

Наибольшие убытки в 2020 году принесли:

Государственная продовольственно-зерновая корпорация - 5,8 млрд грн, которая является одним из крупнейших участников внутреннего аграрного рынка и экспорта.

Аграрный фонд - 197 млн грн, который позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности.

Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" - 156,9 млн грн, который участвует в производстве ракетных комплексов "Ольха", "Ольха-М", "Гром" и др.

Государственное предприятие "Коневодство Украины" – 92,3 млн грн, которое разводит лошадей в коммерческих целях.

По результатам 2019 года государственные предприятия Минэкономики отчитались о 4,9 млрд грн ущерба.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэкономики составляло 23 651 человек. Общие затраты на оплату труда составили 4,2 млрд грн. В частности, среднемесячные расходы на работников составляли 12,7 тыс грн, на административно-управленческий персонал - 21,1 тыс грн, тогда как на директора предприятия - 52,3 тыс грн.

Ранее Марлин сообщал о миллиардных убытках ГПЗКУ. Среди причин компания называла отрицательные курсовые разницы и выплату процентов по кредиту.

В свою очередь, Агрофонд также пояснил 197 млн грн убытков дефицитом средств для погашения кредита.

МинПром

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