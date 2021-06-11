МВФ видит прогресс но ждет от Украины большей работы В Международном валютном фонде говорят о том, что определенный прогресс для завершения первого пересмотра программы stand-by есть, однако Украине нужно сделать еще больше ко второму пересмотру.



Об этом заявил в 10 июня во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.



"Мы продолжаем находиться, я бы сказал, в тесном взаимодействии с украинскими властями о прогрессе в направлении завершения этого первого обзора (программы МВФ - ред). Это значит, что мы ведем дискуссии об имплементации политического курса и реформ по этой программе", - отметил представитель Фонда.



Он уточнил, что обсуждения ведутся, в частности, об усилении управления Национальным банком; совершенствовании законодательной и нормативной базы по контролю банковской деятельности и уменьшении среднесрочного бюджетного дефицита.



Кроме того, в фокусе остаются законодательные усилия по восстановлению и укреплению антикоррупционной системы и системы судопроизводства в Украине.



"Определенный прогресс достигнут, но необходимо сделать еще больше для завершения этого первого осмотра", - добавил Райс.



МинПром

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