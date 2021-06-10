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ЕС предоставил 600 млн евро на развитие бизнеса на востоке Украины

10.06.21 17:57 , Укринформ
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Почти 150 малых и средних предприятий (МСП) из прифронтовых территорий Украины воспользовались помощью Европейского Союза по программе FinancEast, которую внедряют в партнерстве с Фондом развития предпринимательства в рамках инициативы EU4Business.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время презентации годового отчета Фонда развития предпринимательства за 2020 год сказал руководитель сектора сельского хозяйства Представительства ЕС в Украине Кристиан Хелл.

Он напомнил, что программа инициирована в 2017 году. Сначала европейские партнеры профинансировали ее на 15 млн евро. Сейчас эта сумма выросла до 75 млн евро.

"Программа поддержки восточных регионов Украины основывается на четырех составляющих: управление и децентрализация, безопасность, реформы в различных областях, а также экономическое восстановление и развитие микро-, малого и среднего бизнеса.

Европейский Союз решил предоставлять гибкую и доступную помощь МСП в регионе. Работа ведется по двум направлениям: гранты для снижения банковских рисков при кредитовании бизнеса и прямые гранты, компенсирующие 50% стоимости инвестиционных проектов", - рассказал Хелл.

Львиная доля предоставленных ЕС средств, по его словам, идет именно на инвестиционное развитие. Благодаря сотрудничеству немецкого госбанка KfW с ФРП и банковскими учреждениями-партнерами в Украине - Ощадбанком, Укргазбанком и компанией "ОТП-лизинг" - бизнес имеет доступ к грантовым фондам, покрывающим половину выплат по кредиту или лизинговому контракту.

"Конечная цель для ЕС заключается в восстановлении доверия банков к кредитованию предпринимателей, работающих вблизи линии противостояния, где риски гораздо выше. Восстановив доверие и уверенность в результатах, мы сможем обеспечить устойчивый доступ микро-, малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, способствовать восстановлению этих территорий", - подытожил К.Хелл.

Программа FinancEast разработана в рамках Соглашения между Правительством Украины и ЕС "Поддержка Европейского Союза для Востока Украины". В программе могут участвовать микро-, малые и средние предприятия (ЧП и юридические лица) с количеством работников до 250 человек и с годовым доходом до 10 млн евро в гривневом эквиваленте. Главные условия - стабильное финансовое состояние и осуществление хозяйственной деятельности на подконтрольных Украине территориях Донецкой или Луганской областей в течение не менее одного года. Максимальная сумма кредита или лизинга - 400 тыс. евро в гривневом эквиваленте, минимальная сумма не ограничивается.

МинПром

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