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Работники львовского завода Электрон призвали Разумкова поддержать закон о локализации

10.06.21 16:08
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Трудовой коллектив львовского завода "Электрон" передал председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову обращение с подписями в поддержку законопроекта №3739, предусматривающего производство комплектующих на украинских предприятиях при госзакупках зарубежной машиностроительной продукции. Об этом в четверг, 10 июня, сообщил председатель комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

По его словам, это небольшая часть из 150 тыс. подписей, которые поставили под обращением к Раде работники 4000 украинских предприятий. "Но даже эти 12-14 коробок с бумажными листами выглядят потрясающе", - отметил Д.Наталуха.

Как сообщили во львовской облгосадминистрации, Д.Разумков в ходе общения с трудовым коллективом "Электрона" выразил полную поддержку законопроекту №3739. "От себя обещаю, что если этот законопроект будет рассматриваться в зале Верховной Рады, я не только проголосую, но и скажу:" Прошу поддержать и проголосовать ", - сказал спикер ВР.

Он подчеркнул, что сегодня государство должно строить экономический национализм. "Мы должны сосредоточить внимание на развитии украинского бизнеса. Для его стимулирования мы должны создавать экономические рычаги - чтобы бизнес становился мощным, возвращался к перерабатывающим отраслям промышленности, а не только придерживался экспортно-сырьевого формата ведения хозяйственной деятельности", - заявил председатель Верховной Рады.

Напомним, 21 июля 2020 г. ВР приняла в первом чтении законопроект №3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.

По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.

МинПром

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