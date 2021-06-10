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На БелАЭС запустили в промышленную эксплуатацию первый энергоблок

10.06.21 17:18 , Интерфакс
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Правительственная комиссия подписала акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, сообщило Минэнерго Беларуси.

Ведомство также отметило, что решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока.

"В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд кВт/ч электроэнергии", - говорится в сообщении.

В мае завершился этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС, который начался 22 декабря 2020 года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года.

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Ввод в эксплуатацию второго энергоблока ожидается в первом полугодии 2022 года.

После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт/ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии.

МинПром

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