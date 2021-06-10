Трубная компания Сентравис начала использовать стратегию хеджирования валютного риска Укрэксимбанк продолжает внедрять актуальные финансовые продукты в ответ на запрос своих клиентов. Так, металлургическая компания "Сентравис" (г. Никополь) начала использовать систематическую стратегию хеджирования валютного риска с помощью форвардных операций от Укрэксимбанка.



"Как ведущий глобальный поставщик высококачественных решений в сегменте бесшовных нержавеющих труб - четвёртое место в Европе и девятое в мире – Сентравис активно проводит внешнеэкономические операции, поэтому конвертация валюты является неотъемлемой составляющей ее хозяйственной деятельности. Форвардные операции, введенные Банком, помогут компании осуществлять планирование денежных потоков с определенными курсовыми ориентирами, а также оптимизировать свой финансовый календарь в соответствии со сроками поступлений валютной выручки, закупки материалов для производства и осуществления других текущих операционных расходов", - сообщил директор Департамента корпоративного бизнеса частного сектора Укрэксимбанка Александр Иснюк.



"В основе форвардных операций лежит фиксация курса продажи или покупки валюты на определенный клиентами срок, позволяет экспортерам и импортерам минимизировать валютные риски и улучшить финансовое планирование на будущие периоды", - отметил директор департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев.



"Вариации на рынке Форекс являются основным риском для крупного экспортера, такого как Сентравис, и внедрение систематического хеджирования наших продаж евро с использованием форварда является обязательным для любого украинского экспортера в 2021 году. Мы рады, что Укрэксимбанк может предложить нам этот технический продукт с ограниченными денежным депозитом и большой гибкостью. Мы будем постепенно идти вперед для хеджирования до 70% нашего дохода в евро и обеспечим денежный поток и доходность от изменения валют", - добавил Александре Жозеф, финансовый директор "Сентравис".



"Сентравис" - один из крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб. Компания основана в 2000 году. Производственные мощности расположены в г. Никополь (Днепропетровская область). "Сентравис" входит в топ-10 мировых игроков, поставляет продукцию Thyssenkrupp, BMW, Alstom, Linde, Samsung, Volkswagen и другим компаниям. На предприятии работает более 1400 сотрудников.



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