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Цены в промышленности Украины в мае 2021 года резко выросли

10.06.21 15:56 , Бизнес Цензор
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Цены в промышленности Украины в мае 2021 года выросли на 3,6%, тогда как в апреле – на 1,2%, марте – на 1,6%, феврале - на 7,8%, январе - на 5,2%.

Как сообщает Государственная служба статистики, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам мая 2021 года цены в промышленности выросли на 33,1%, по итогам апреля – на 27,8%, марта – на 26,3%, февраля - на 26,6%, января – на 17,6%, передает Интерфакс-Украина.

За пять месяцев 2021 года рост цен промпроизводителей составил 26,3% к аналогичному периоду 2020 года.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в мае к апрелю 2021 года выросли на 3,1%, при поставках за пределы страны - на 5,3%.

По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 2,4%, рост цен в добыче сырой нефти и природного газа составил 3,8%, металлических руд - 3,3%, тогда как добыча каменного угля подешевела на 1,9%.

Цены выросли в металлургии – на 8%, производстве энергии - на 4,7%, в поставках электроэнергии, газа, пара и производстве изделий из дерева – на 4,2%, кокса и продуктов нефтепереработки на 3,9%, в перерабатывающей промышленности – на 3,6%, в производстве химических веществ и химической продукции – на 3%, продукция фармацевтических предприятий подорожала на 2,4%, производство товаров промежуточного потребления – на 4,9%, товаров длительного пользования – на 4,4%, товаров краткосрочного пользования – на 2,2%, производство автотранспортных средств – на 2,2%.

МинПром

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