НКМЗ отгрузил заказчикам около 180 прокатных валков В мае дивизион валков и энергетического оборудования Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ, г. Краматорск, Донецкая обл.) отгрузил заказчикам около 180 прокатных валков общим весом более 1500 тонн, весового диапазона от 1 до 40 тонн. Это опорные и рабочие валки, холостые и приводные, верхние и нижние, промежуточные и вертикальные.



Часть продукции отгружена металлургическим предприятиям Украины: Нижнеднепровскому трубопрокатному заводу (Днепр), Краматорскому металлопрокатному заводу, компании Интерпайп Нико Тьюб (Никополь); комбинатам – ММК им. Ильича и Азовсталь (Мариуполь), Запорожсталь, AрселорМиттал Кривой Рог. Более половины всего объема прокатных валков отгружено постоянным заказчикам из Турции, Словакии, Индии, Франции, Чехии, Румынии.



Прокатные валки – наиболее популярная номенклатура НКМЗ. Предприятие выпускает четыре их типа — опорные и рабочие валки горячей и холодной прокатки.



Валки марки НКМЗ успешно эксплуатируются металлургическими предприятиями из 43 стран мира, на четырех континентах. За всю историю на НКМЗ было изготовлено более 1,3 млн тонн различных прокатных валков.



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