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НКМЗ отгрузил заказчикам около 180 прокатных валков

10.06.21 15:38 , Металлургпром
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В мае дивизион валков и энергетического оборудования Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ, г. Краматорск, Донецкая обл.) отгрузил заказчикам около 180 прокатных валков общим весом более 1500 тонн, весового диапазона от 1 до 40 тонн. Это опорные и рабочие валки, холостые и приводные, верхние и нижние, промежуточные и вертикальные.

Часть продукции отгружена металлургическим предприятиям Украины: Нижнеднепровскому трубопрокатному заводу (Днепр), Краматорскому металлопрокатному заводу, компании Интерпайп Нико Тьюб (Никополь); комбинатам – ММК им. Ильича и Азовсталь (Мариуполь), Запорожсталь, AрселорМиттал Кривой Рог. Более половины всего объема прокатных валков отгружено постоянным заказчикам из Турции, Словакии, Индии, Франции, Чехии, Румынии.

Прокатные валки – наиболее популярная номенклатура НКМЗ. Предприятие выпускает четыре их типа — опорные и рабочие валки горячей и холодной прокатки.

Валки марки НКМЗ успешно эксплуатируются металлургическими предприятиями из 43 стран мира, на четырех континентах. За всю историю на НКМЗ было изготовлено более 1,3 млн тонн различных прокатных валков.

МинПром

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