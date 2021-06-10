ДМК обеспечил рекордную серийность непрерывного литья заготовок на МНЛЗ На Днепровском меткомбинате (ДМК) достигли рекордной серийности непрерывного литья заготовок на МНЛЗ-3. В процессе одного технологического цикла удалось осуществить 60 разливок подряд без остановки МНЛЗ, получив 15 000 тонн непрерывнолитой заготовки.



Продолжительность непрерывной серии разливки составляла 81 час - такого рекорда на третьей машине металлургам удалось осуществить впервые в истории ее эксплуатации.



"Стандартный показатель серийности разливки на МНЛЗ-3 составляет 25-30 плавок. Сегодня имеем вдвое большую цифру - 60 разливанное. Такого удовлетворительного результата мы достигли за счет выполнения ряда технологических подготовительных операций. Во-первых, обеспечение более устойчивыми огнеупорами промковша, также были изменены внутреннюю конфигурацию металлоприёмника для снижения ударного действия падающей струи металла на огнеупорную кладку. Кроме того, смонтировали систему охлаждения пружин на промковше для минимизации воздействия высокой температуры. В дальнейшем будем работать над повышением показателей серийности литья, а в ближайшее время наша цель - закрепить полученный результат на долгосрочной основе", - рассказывает начальник участка МНЛЗ конвертерного цеха Александр Карабут.



Достигнутая серийность производства на МНЛЗ-3 позволила снизить удельный расход природного газа и огнеупоров за счет сокращения циклов разогрева ковшей. Дополнительно, металлурги смогли сэкономить объем металлошихты и повысить выход годного металла.



7-ручьевая сортовая МНЛЗ №3 была введена в эксплуатацию в 2011 году для производства высококачественных стальных заготовок сечением от 130 до 200 мм. Проектная годовая производительность машины – 1,6 миллиона тонн.



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