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Alstom пытается сжульничать в вопросе локализации локомотивов в Украине

10.06.21 13:23
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Французская компания Alstom пытается сжульничать в вопросе локализации локомотивов в Украине. Об этом сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Выясняется, что первые 10 электровозов Alstom намерен делать во Франции. Только начиная с 11-го электровоза в производственной цепочке будут задействованы украинские предприятия. Это попытка уйти от достигнутых ранее договоренностей. И это демонстрация пренебрежения и высокомерия со стороны французской компании к Украине", - написал нардеп на своей странице в соцсети Facebook.

Также нардеп выразил свое возмущение озвученными намерениями Alstom достичь обещанного уровня локализации в 35% не за счет производства, а за счет последующего техобслуживания его локомотивов. "Заявления о том, что локализация 35% будет достигнута за счет обслуживания локомотивов, а не за счет их производства – жульничество. И я хочу, чтобы французская компания это четко услышала. Требование украинских парламентариев состоит в локализации именно производства. Французской стороне об этом прекрасно известно. Попытка одурачить своего покупателя - сомнительное начало сотрудничества", - отмечает Д.Кисилевский.

Замглавы экономического комитета Рады напомнил, что контракт между коммерческими компаниями будет заключен только после ратификации в парламенте межправительственного соглашения. "Без явного опровержения неприемлемых намерений со стороны французской компании парламентариям будет сложно поддержать такое соглашение", - подчеркивает Д.Кисилевский.

Как сообщалось, ранее французская компания Alstom согласились на уровень локализации в 35% при поставке локомотивов для "Укрзализныци".

МинПром

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