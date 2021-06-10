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Украина может резко нарастить добычу газа уже в 2022 году

10.06.21 14:58 , Укринформ
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что Украина имеет все шансы осуществить быстрый скачок в увеличении добычи газа уже в 2022 году. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба "СН".

Как говорится в сообщении, Д.Арахамия вместе с народными депутатами от парламентского энергетического и антикоррупционного комитетов проинспектировал работу объектов добычи и переработки газа госкомпании "Укргазвидобування". Также он побывал на объектах частных компаний, в частности "Эско-Север" и SystemOilEngineering.

Во время рабочей поездки он изучал возможности газодобывающих компаний увеличить объемы внутренней добычи природного газа. По его словам, после продолжения строительства "Северного потока-2" энергетическая безопасность стала одной из наиболее актуальных проблем для Украины.

"Для страны сейчас является решающим вопрос: каким образом мы сможем увеличивать нашу добычу газа? Нужно двигаться одной командой. У нас есть мощный частный сектор. В "Укргазвидобування" современные наработки. Они очень много инвестировали за последние годы для того, чтобы наращивать свою техническую базу", - заявил Д.Арахамия.

Он вместе с депутатами провел совместные совещания с представителями государственных и частных газодобывающих компаний, чтобы наладить эффективную коммуникацию. По результатам поездки планируется создать совместную рабочую группу, в которую войдут депутаты и представители рынка. Вместе они будут нарабатывать необходимые изменения в законодательстве для наращивания добычи топлива.

"Много пометок сделал, что нам надо изменить. Будем работать после того, как вернемся в Киев. Сейчас есть большие шансы существенно нарастить добычу газа в стране. Таким образом усилим энергетическую безопасность. В том числе создадим условия для того, чтобы снизить конце концов цены и тарифы на газ", - заявил Д.Арахамия.

Также он обратил внимание, что такие частные компании, как "Эско-Север" и SystemOilEngineering являются одними из лидеров на рынке добычи углеводородов. "Они постоянно внедряют современные технологии, устанавливают современное оборудование для максимальной автоматизации технологических процессов, а также промышленной и экологической безопасности", - добавил Д.Арахамия.

По его словам, именно наличие современной техники в частных и государственных компаниях позволяет выполнить амбициозный план по наращиванию добычи природного газа.

"Это создает достаточную базу, чтобы осуществить быстрый скачок в 2022 году. В следующем году особенно будем наблюдать за разработкой черноморского шельфа. Там много разведанных запасов. И там сейсмика уже начинается", - заявил Д.Арахамия.

МинПром

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