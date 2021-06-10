Украина должна стать региональным лидером экономического развития – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с американским меценатом украинского происхождения Юрием Чоповским важность укрепления международного имиджа Украины и содействие диаспоры в привлечении международных инвесторов.
Как сообщает Укринформ, об этом глава правительства написал в Телеграме после встречи с бизнесменом.
"Обсудили важность укрепления международного имиджа Украины и содействие диаспоры в привлечении в нашу страну международных инвесторов. У нас есть общая цель: Украина должна стать региональным лидером в части политического и экономического развития", - написал Д.Шмыгаль.
По его словам, украинцы за рубежом являются движущей силой для популяризации нашей страны в мире. "Рад был встретиться с Юрием Чоповским - американским меценатом украинского происхождения, который является одним из спонсоров украинской программы при Стэнфордском университете", - подчеркнул премьер.
Д.Шмыгаль также отметил, что Ю.Чоповский на протяжении многих лет вносит вклад в развитие украинского бизнеса и вместе с семьей оказывает поддержку ряду гуманитарных, благотворительных и культурных программ для развития украинского общества.
Юрий Чоповский - американский бизнесмен, украинский меценат. Он оплачивал содержание офиса для украинского посольства в Вашингтоне на протяжении полутора лет, поскольку в первые годы независимости государство не имело достаточно средств.
Президент фонда семьи Чоповских. Он является одним из спонсоров украинской программы при Стэнфордском университете. МинПром
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