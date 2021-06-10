Обновление мостов расширит рынок металла в Украине – Магера Инфраструктурные проекты являются наиболее эффективным способом стимулирования промышленного производства. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"От их реализации выигрывают все: подрядчики, производители строительных материалов, металлурги, бюджеты всех уровней, а главное - граждане, для которых создаются новые рабочие места", - сказал он.



Напомним, в 2020 году в Украине стартовала государственная программа "Большое строительство". Только за первый год финансирование программы составило более 90 млрд грн. Одним из ее основных направлений стало обновление мостового хозяйства.



"Всего за прошлый год на ремонт и модернизацию мостов было потрачено 4 млрд грн. В результате было восстановлено 158 мостов. В абсолютном выражении цифра не малая, однако она составила лишь 18% от общего числа аварийных мостовых сооружений. Этого явно недостаточно для потребностей украинской экономики", - напомнил С.Магера.



Нардеп обратил внимание на тот факт, что в Украине 4000 мостов на государственных дорогах не ремонтировались более 30 лет. Из них почти половина была построена 40-60 лет назад. Такое состояние мостовых сооружений негативно сказывается на национальной системе логистики. Низкая пропускная способность и частые аварии, из-за которых приостанавливается движение, ежегодно стоят бизнесу многомиллионных убытков.



Он также подчеркнул, что инвестиции в строительство и обновление мостов имеют высокий мультипликативный эффект для металлургии и индустрии строительных материалов. Например, только для строительства Запорожского моста необходимо 50 тыс тонн металлоконструкций. Это более 15% от общего объема производства этой продукции в Украине. При этом речь идет всего лишь о строительстве одного большого моста.



"В 2021 году в рамках президентской программы запланировано восстановить и построить 150 мостов. Если ее финансирование будет выполнено на 100%, смежным отраслям можно рассчитывать на дополнительные заказы. Это особенно актуально для украинской металлургии, которая страдает от массового введения торговых ограничений на мировых рынках. "Большое строительство" способно расширить внутренний рынок металла и тем самым застраховать экспортные риски металлургов", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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