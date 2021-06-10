Украинская сталь продается по всему миру благодаря своему качеству – Каленков Украинскую сталь применяют на объектах, где невозможны компромиссы относительно качества. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире "Украина-24".



"Сталь характеризуется такими же качественными показателями, как и потребительские товары, которые покупает каждый день гражданин Украины и выбирает лучшее. Так вот, украинская сталь благодаря в том числе и в первую очередь "Метинвесту" продается по всему миру именно благодаря качеству этой стали", – сказал он.



При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день украинская сталь применяется на объектах, где невозможны компромиссы относительно качества.



"Поэтому все проекты, от огромного здания в Дубае, Лондоне, в Нью-Йорке – это все из стали "Метинвеста". Стали, которая изготовляется в Украине. Поэтому мы можем гордиться, что эта сталь применяется на самых важных участках, на наиболее показательных объектах там, где невозможен никакой компромисс относительно качества", – добавил А.Каленков.



Напомним, согласно рейтингу Worldsteel, Украина поднялась на 9 место в рейтинге экспортеров стали.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



