Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинская сталь продается по всему миру благодаря своему качеству – Каленков

10.06.21 14:14 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Украинскую сталь применяют на объектах, где невозможны компромиссы относительно качества. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире "Украина-24".

"Сталь характеризуется такими же качественными показателями, как и потребительские товары, которые покупает каждый день гражданин Украины и выбирает лучшее. Так вот, украинская сталь благодаря в том числе и в первую очередь "Метинвесту" продается по всему миру именно благодаря качеству этой стали", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день украинская сталь применяется на объектах, где невозможны компромиссы относительно качества.

"Поэтому все проекты, от огромного здания в Дубае, Лондоне, в Нью-Йорке – это все из стали "Метинвеста". Стали, которая изготовляется в Украине. Поэтому мы можем гордиться, что эта сталь применяется на самых важных участках, на наиболее показательных объектах там, где невозможен никакой компромисс относительно качества", – добавил А.Каленков.

Напомним, согласно рейтингу Worldsteel, Украина поднялась на 9 место в рейтинге экспортеров стали.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:38
НКМЗ отгрузил заказчикам около 180 прокатных валков
15:15
ДМК обеспечил рекордную серийность непрерывного литья заготовок на МНЛЗ
14:58
Украина может резко нарастить добычу газа уже в 2022 году
14:36
Украина должна стать региональным лидером экономического развития – Шмыгаль
13:59
Железная руда дешевеет из-за снижения спроса на сталь в Китае
13:36
Voestalpine продемонстрировала сильные финансовые результаты за 2020-2021 год
13:23
Alstom пытается сжульничать в вопросе локализации локомотивов в Украине
13:13
Метинвест построит на ММКИ новый цех холодного проката за 1 млрд долл.
12:58
Итальянская Arvedi Group расширяет мощности по цинкованию
12:45
Обновление мостов расширит рынок металла в Украине – Магера
12:34
ArcelorMittal Nippon Steel планирует стальную экспансию в Индии
12:18
Бизнес готов инвестировать в экопроекты, но ему необходима помощь государства - Шпенов
12:15
Канадский суд опубликовал отчет о расследовании импорта арматуры из 7 стран
11:57
В Китае снижают выпуск и импорт меди
11:36
В ОАЭ запустят мощную линию по выпуску широкого сортамента сварных труб
11:17
Кабмин поручил закачать в ПХГ не менее 17 млрд куб. м газа
10:59
Украина готова подать иск против России за отказ от транзита газа – Шмыгаль
10:56
Законопроект №4167 в нынешней редакции нежизнеспособен - Гриб
10:42
Тайваньская China Steel заявила о мерах для ограничения спекуляций ны рынке стали
10:24
Бразилия расследует импорт индонезийской нержавейки
09.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!