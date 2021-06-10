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Железная руда дешевеет из-за снижения спроса на сталь в Китае

10.06.21 13:59 , МеталлТорг ру
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Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Далянь снижались третью сессию подряд во вторник, так как падение цен на сталь в Китае, вызванное признаками замедления спроса, повлекло за собой уменьшение цен на сырье.

Самая продаваемая железная руда с поставкой в ​​сентябре на Китайской товарной бирже Далянь завершила дневные торги со снижением на 0,7% до 1149 юаней (179,81 долл.) за тонну после падения на целых 4,5% до самого низкого уровня с 1 июня.

Сокращение запасов строительной стальной арматуры в Китае на прошлой неделе резко замедлилось, что указывает на снижение спроса, которое ожидалось из-за сезона дождей, приносящего дожди в южные провинции, а палящую жару - на севере.

Однако, возможно, еще слишком рано беспокоиться о спросе на сталь в Китае, сказал Атилла Виднелл, управляющий директор Navigate Commodities в Сингапуре.

Самый активный июльский контракт на железную руду на Сингапурской бирже вырос на 3,1%, до 199,85 долл. за тонну к 07.09 по Гринвичу после падения на 2% ранее.

Согласно данным SteelHome, запасы арматуры в Китае упали более чем на 40% по сравнению с пиковым уровнем, наблюдавшимся в марте, в то время как запасы г/к рулона в стране, который используется в кузовах автомобилей и бытовой технике, за последние пять недель колебались.

Котировки арматуры на Шанхайской фьючерсной бирже упали на 1,8%, а горячекатаного рулона упали на 1,7%, что стало самым слабым показателем с 1 июня в начале торгов. Нержавеющая сталь упала на 1,5%.

Остальные сталеплавильные ингредиенты остались на прежнем уровне: коксующийся уголь Далянь вырос на 0,2%, а кокс - на 0,5%.

МинПром

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