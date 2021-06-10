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Voestalpine продемонстрировала сильные финансовые результаты за 2020-2021 год

10.06.21 13:36 , МеталлТорг ру
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Как сообщает агентство Platts, австрийская компания Voestalpine продемонстрировала сильные финансовые результаты за 2020-2021 финансовый год, хотя она все еще пострадала от первого квартала компании (апрель-июнь 2020 года), когда первая волна коронавируса привела к падению спроса.

Voestalpine заявила, что, хотя дефицит стали сохраняется, частично из-за быстрого восстановления производства автомобилей с середины 2020 года, компания также видит некоторое падение спроса на автомобили, поскольку автомобильная промышленность была вынуждена сократить производство из-за недавнего дефицита полупроводников.

"Неожиданно сильный рост спроса привел к возникновению узких мест в сфере поставок в полупроводниковой промышленности, в результате чего автомобильное производство пришлось немного сократить в последние месяцы финансового года из-за нехватки электронных компонентов. Спрос на высококачественную сталь для автомобилей тем не менее, производство оставалось очень высоким", - отметили в Voestalpine.

Выручка сталелитейного подразделения снизилась на 7,7% в годовом исчислении, до 4,2 млрд евро за полный финансовый год 2020/2021, при этом 3-й и 4-й кварталы были успешными месяцами, поскольку рынок стали восстановился с середины 2020 года.

Ожидается, что новый завод по производству нержавеющей стали в Капфенберге будет полностью введен в эксплуатацию в середине 2022 года.

Компания также ожидает, что, если дефицит стали продолжится, что привело к росту цен на сталь в Европе до рекордных значений в этом году, в Европу будет поступать больше импортных материалов. Ежедневная оценка Platts для г/к рулона составила 1145 долл. за тонну EXW в Рурской области, оставаясь на рекордно высоком уровне с марта этого года. В июне 2020 года оценка была самой низкой и составляла 395 долл. за тонну EXW Рур.

"Мы ожидаем, что текущая тенденция к росту экономики в целом сохранится, по крайней мере, до конца 2021 календарного года. Массивные пакеты экономических стимулов в ЕС и США должны поддержать экономику также в среднесрочной перспективе", - сказала Voestalpine.

МинПром

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