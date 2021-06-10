Метинвест построит на ММКИ новый цех холодного проката за 1 млрд долл. Новый цех холодного проката будет построен на металлургическом заводе им.Ильича и будет одним из первых шагов нидерландской горно-металлургической компании по выносу сталелитейных мощностей из центра Мариуполя.



Группа "Метинвест" планирует вынести металлургические мощности за пределы центра города Мариуполь и первым шагом на пути выполнения этой программы станет строительство нового цеха холодной прокатки на территории ММК им. Ильича. Как заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в эфире телеканала Украина 24, соответствующий контракт на сумму в 1 млрд долл. будет подписан уже на этой неделе.



"Всегда мы говорим о том, что предприятие в центре города — это сложно с точки зрения техногенной нагрузки на город. Мы думаем о том, чтобы отодвинуть производство от центра города, создавая его в новом месте, — сказал он. — Это уже не модернизация чего-то старого, а это фактически новое построенное чистое экологически безопасное производство, которое будет служить долгие годы".



Акционерами группы "Метинвест" являются SCM Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах. Штаб квартира компании находится в Гааге, Нидерланды.



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