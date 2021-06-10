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Итальянская Arvedi Group расширяет мощности по цинкованию

10.06.21 12:58 , Металлоснабжение и сбыт
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Итальянская металлургическая компания Arvedi Group, занимающая второе место по объемам выплавки стали в стране, сообщила о намерении установить вторую линию цинкования на заводе Servola в г. Триесте.

Ранее компания объявляла, что вложит 86 млн евро в строительство на этом предприятии линий цинкования и нанесения полимерного покрытия. Новый проект, стоимость которого составит 90-100 млн евро, является дополнительной инвестицией в развитие предприятия.

В 2019 г. Arvedi прекратила выплавку стали и выпуск горячекатаного проката на заводе Servola, чтобы сократить выбросы углекислого газа. С этой же целью компания в рамках нового проекта намерена освоить производство водорода, чтобы использовать его в производственном процессе.

Как заявляет компания, мощности завода в Триесте позволяют получать холоднокатаный прокат с различными размерами и характеристиками. Горячекатаный подкат компания производит на своем заводе в Кремоне.

МинПром

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