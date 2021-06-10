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Бизнес готов инвестировать в экопроекты, но ему необходима помощь государства - Шпенов

10.06.21 12:18
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Альтернатив экомодернизации национальной промышленности нет, но соответствующие технологии стоят очень дорого и долго окупаются. Поэтому решить данный вопрос можно только через механизм партнерства государства и бизнеса, считает народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Так, как решали этот вопрос в Евросоюзе, достичь уровня которого стремится Украина. Там в экомодернизацию были вложены миллиарды частных и государственных инвестиций, а бизнес, который вкладывался в природоохранные объекты, получал многочисленные преференции и льготы", - сказал он.

"У нас, к сожалению, демонстрируется непонимание серьезности глобальных вызовов, стоящих перед украинской экономикой в целом и промышленностью в частности. Государство всячески избегает диалога с бизнесом о возможном участии в софинансировании экопроектов. В свою очередь бизнес демонстрирует не только понимание проблемы, но и готовность ее решать. По итогам 2020 года отечественные промышленные предприятия направили на экологические проекты порядка 40,9 млрд грн или почти 1,5 млрд долл.", - добавил политик.

При этом Д.Шпенов напомнил, что горно-металлургический комплекс по итогам 2020 года показал наибольший уровень инвестиций в природоохранные проекты. На ГМК пришлось 45% всех средств, которые потратили на экологию украинские промышленники. Металлургические компании вложили в экологические проекты 7,8 млрд грн, железорудные предприятия - 10,8 млрд грн. По сравнению с 2019 годом, рост таких расходов составил 7,1% и 22,9% соответственно.

"Сумма, конечно, немалая. Но ее не хватит для достижения сколь-нибудь значимых результатов. Ведь только на европейские НДТМ, внедрение которых запланировано законопроектом №4167, нашим промышленникам необходимо потратить не менее 270 млрд грн. Где взять такую сумму предприятиям, которые второй год пытаются справиться с миллиардными убытками?", - отмечает нардеп.

Д.Шпенов также обратил внимание на тот факт, что слепое копирование европейских НДТМ не предусматривает ни Директива ЕС, на наше Соглашение. В этих документах сказано, что сборники наилучших технологий могут быть скорректированы в соответствии с экономическим и технологическим состоянием страны. "А значит, мы должны включить в НТДМ оборудование украинских производителей, которое соответствует европейским нормам. Таким образом можно не только сэкономить деньги промышленности, но и сберечь принцип локализации, обеспечив украинских производителей дополнительными заказами", - отмечает он.

"Государству и бизнесу необходимо найти общий язык. И чем раньше это произойдет, тем лучше. Ведь в конце концов снижение экспортного потенциала и валютных поступлений станет проблемой государственного бюджета, а не только бизнеса", - подытожил Д.Шпенов.

МинПром

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