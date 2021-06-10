ArcelorMittal Nippon Steel планирует стальную экспансию в Индии

Как сообщает Business Standart, компания ArcelorMittal Nippon Steel планирует расширение на стальном рынке Индии. Компания занята разработкой планов, которые позволят увеличить ее мощность на 5 млн. тонн в следующие три года, одновременно закладывая строительные проекты для следующего этапа.
Дилип Ооммен, генеральный директор ArcelorMittal Nippon Steel India , сказал, что в этом году ожидается прорыв для расширения до 14 млн. тонн.
"На следующем этапе мы доведем объем до 18 млн тонн", - добавил он. Ожидается, что две фазы расширения в Хазире, Гуджарат, вместе с нижним течением, будут стоить около 50 000 крор рупий. Пропускная способность Хазира составляет около 9 млн тонн.
Для расширения в Хазире с 9 до 14 млн. тонн у AM / NS India есть земля. Приобретение участков под второй этап продолжается. "Мы добились очень хороших результатов с правительством Гуджарата", - сказал Д.Оммен.
Тем не менее он отметил, что для второго этапа потребуется наличие логистики. Это повлечет за собой расширение портовых мощностей, ввод железнодорожной линии на завод и улучшение дорожной логистики.
Первый этап будет завершен через три года. На втором этапе AM / NS India может выбрать Хазиру или начать строительство нового завода в Одише.