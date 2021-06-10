В Китае снижают выпуск и импорт меди Как сообщает Генеральная таможенная администрация КНР, в мае 2021 г. в страну поступило из-за рубежа 445,7 тыс. т необработанной меди и продукции из этого металла. Это на 2,2% больше, чем в том же месяце прошлого года, но на 8% уступает апрельскому показателю.



По мнению аналитика из компании CRU Хэ Тянью (He Tianyu), негативное влияние на объемы импорта оказали рекордно высокие с 2011 г. цены на медь. Кроме того, в мае немного сбавила обороты китайская промышленность.



Всего за пять месяцев китайский импорт меди и медной продукции составил 2,37 млн. т. Это на 8,4% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.



Объем импорта медного концентрата составил тем временем в мае 1,95 млн. т, что на 1,5% больше, чем в апреле. Дефицит этого сырья на мировом рынке стал уже не таким острым, как в начале текущего года.



Согласно статистике китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), объем производства катодной меди в Китае снизился в мае на 3,1% по сравнению с апрелем до 850,1 тыс. т. Однако это на 9,5% больше, чем в мае 2020 г. За пять месяцев китайские компании получили 4,19 млн. т меди, что более чем на 14% превышает прошлогодние данные.



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