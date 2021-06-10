В ОАЭ запустят мощную линию по выпуску широкого сортамента сварных труб Компания Embosal, крупнейший производитель труб в ОАЭ, сообщила о завершении установки новой линии мощностью до 800 тыс. т в год по выпуску широкого сортамента сварных труб общего и строительного назначения на заводе Al Ghail. Ее запуск намечен на июль текущего года. Объем инвестиций составил около 40 млн долл.



Новая линия позволит получать круглые трубы внешним диаметром от 12,7 до 508 мм, квадратные трубы размером от 30х30 до 400х400 мм и прямоугольные трубы от 30х35 до 500х300 мм с толщиной стенки от 2 до 20 мм и длиной от 3 до 18 м.



При этом, как заявляет компания, на данной линии можно будет получать сварные трубы с толщиной стенки 20 мм при внешнем диаметре от 7 дюймов (177,8 мм). По словам представителей Embosal, обычно такие типоразмеры характерны для бесшовных труб.



В настоящее время производственная мощность Embosal составляет 270 тыс. т в год. Компания специализируется на выпуске круглых и профильных труб больших размеров (круглые от 9 до 250 дюймов и профильные от 200х150 до 800х800 мм). В перспективе компания планирует установить новые линии, чтобы довести свою производительность до 1,5 млн т в год.



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