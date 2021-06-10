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Украина готова подать иск против России за отказ от транзита газа – Шмыгаль

10.06.21 10:59 , РБК Украина
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита газа через Украину. Об этом глава правительства заявил в комментарии РБК-Украина.

На данный момент российский "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. По условиям договора, Россия обязана прокачивать не менее 40 млрд куб. м в год через украинскую трубу. При этом платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

В случае невыполнения контракта Украина готова обратиться в суд. Д.Шмыгаль уточнил, что если так случится, то "мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать".

На минувшей неделе российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

МинПром

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