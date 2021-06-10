Законопроект №4167 в нынешней редакции нежизнеспособен - Гриб Верховная Рада в ближайшее время может предпринять еще одну - уже третью по счету попытку продавить убийственный для промышленности законопроект №4167. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.



По ее убеждению, в нынешней редакции вместо улучшения состояния окружающей среды он усугубит проблемы промышленности, приведет к падению ВВП и экспорта. В результате сотни тысяч человек останутся без работы.



"Если этого добиваемся - тогда вперёд и с песней. Два раза Рада уже давала авторам этой никчёмной инициативы от ворот поворот, но кое-кто решил, по всей видимости, действовать напролом", - сказала она.



В.Гриб подчеркнула, что улучшение украинской экологии крайне важно, но при этом необходим здравый подход. По ее мнению, законопроект должен предусматривать реальные сроки экомодернизации и средства ее финансирования.



"Сейчас предлагается выделить на экомодернизацию четыре года без какой-либо господдержки. В Европе на эти цели выделялись десятилетия, а деньги шли из бюджета. Уверена, что в нынешней редакции законопроект нежизнеспособен. Его необходимо кардинально пересмотреть с учетом реальной ситуации в промышленности", - резюмировала народный депутат.



МинПром



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