Тайваньская China Steel заявила о мерах для ограничения спекуляций ны рынке стали Ведущая тайваньская металлургическая компания China Steel Corp (CSC) сообщила, что предпримет меры для ограничения спекуляций и поддержания стабильности на национальном рынке стали.



С этой целью компания будет отдавать предпочтение внутренним поставкам, чтобы обеспечивать потребителей, включая производителей промышленного оборудования, в той мере, в какой позволяют ее действующие мощности. При этом CSC приостановит экспорт некоторых видов стальной продукции, чтобы не допустить дефицита на национальном рынке.



Как также отмечает CSC, правительство Тайваня и ряд промышленных ассоциаций обратились к компании с просьбой принять участие в расследовании потребления проката и процессов ценообразования в восьми ключевых отраслях национальной экономики. Расследование должно определить, было ли манипулирование ценами в производственной цепочке.



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