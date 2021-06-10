Тайваньская China Steel заявила о мерах для ограничения спекуляций ны рынке стали

Ведущая тайваньская металлургическая компания China Steel Corp (CSC) сообщила, что предпримет меры для ограничения спекуляций и поддержания стабильности на национальном рынке стали.
С этой целью компания будет отдавать предпочтение внутренним поставкам, чтобы обеспечивать потребителей, включая производителей промышленного оборудования, в той мере, в какой позволяют ее действующие мощности. При этом CSC приостановит экспорт некоторых видов стальной продукции, чтобы не допустить дефицита на национальном рынке.
Как также отмечает CSC, правительство Тайваня и ряд промышленных ассоциаций обратились к компании с просьбой принять участие в расследовании потребления проката и процессов ценообразования в восьми ключевых отраслях национальной экономики. Расследование должно определить, было ли манипулирование ценами в производственной цепочке.