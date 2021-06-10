Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Бразилия расследует импорт индонезийской нержавейки

10.06.21 10:24 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Бразильский Секретариат по внешней торговле (SECEX) сообщил о начале расследования по импорту нержавеющего холоднокатаного проката из Индонезии.

Согласно иску, поданному бразильской компанией Aperam Inox America do Sul, индонезийских производителей нержавеющего проката обвиняют в получении незаконных экспортных субсидий от государства.

Расследование покрывает период с апреля 2019 г. до марта 2020 г. При определении нанесенного ущерба будут изучаться данные о поставках индонезийского нержавеющего проката и влиянии на бразильский рынок с апреля 2015 г.

Превращение Индонезии практически с нуля во второго по величине производителя нержавеющей стали в мире в течение пяти лет с помощью китайских инвестиций спровоцировало ряд антидемпинговых исков против компаний из этой страны. Так, в настоящее время антидемпинговые пошлины на индонезийский нержавеющий прокат действуют в Китае, ЕС, Индии и ряде других стран.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:59
Украина готова подать иск против России за отказ от транзита газа – Шмыгаль
10:56
Законопроект №4167 в нынешней редакции нежизнеспособен - Гриб
10:42
Тайваньская China Steel заявила о мерах для ограничения спекуляций ны рынке стали
09:58
Министры торговли США и КНР договорились договариваться
09:30
Судьбу литиевого проекта в Сербии могут решить на референдуме
09:03
В конце мая китайские металлурги сократили объемы производства
08:55
Польша намерена закрыть крупнейшую в ЕС угольную ТЭС до 2036 года
08:09
В Кабмине прогнозируют ускорение роста ВВП
09.06.21
18:02
Украина нарастила транзит сжиженного газа
17:52
Германия обещает не обижать Украину после запуска Северного потока-2
17:36
Модернизация электросетей поможет снизить выбросы парниковых газов
17:17
Метинвест планирует привлекать в металлургию айтишников
16:54
За 5 месяцев транзит нефтепродуктов через Украину сократился на 57%
16:37
В Украине резко возросла инфляция
16:16
Кабмин назначил министру экономики еще 2 замов
15:58
ArcelorMittal решила выплатить дивиденды
15:37
Верховный суд принял сторону ОПЗ в его конфликте с компанией Фирташа
15:15
Испанская Hierros Anon купила две трубные компании
14:58
Украина получит кредит в 211 млн долл на развитие энергетики
14:34
Кабмин предложит освободить от уплаты налогов ввоз оборудования для иностранных компаний
08.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!