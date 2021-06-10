Бразилия расследует импорт индонезийской нержавейки Бразильский Секретариат по внешней торговле (SECEX) сообщил о начале расследования по импорту нержавеющего холоднокатаного проката из Индонезии.



Согласно иску, поданному бразильской компанией Aperam Inox America do Sul, индонезийских производителей нержавеющего проката обвиняют в получении незаконных экспортных субсидий от государства.



Расследование покрывает период с апреля 2019 г. до марта 2020 г. При определении нанесенного ущерба будут изучаться данные о поставках индонезийского нержавеющего проката и влиянии на бразильский рынок с апреля 2015 г.



Превращение Индонезии практически с нуля во второго по величине производителя нержавеющей стали в мире в течение пяти лет с помощью китайских инвестиций спровоцировало ряд антидемпинговых исков против компаний из этой страны. Так, в настоящее время антидемпинговые пошлины на индонезийский нержавеющий прокат действуют в Китае, ЕС, Индии и ряде других стран.



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