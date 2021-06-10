Министры торговли США и КНР договорились договариваться Министры торговли Китая и США Ван Вэньтао и Джина Раймондо провели телефонные переговоры, сообщило Министерство коммерции КНР. Стороны обсудили вопросы торговли между двумя странами и договорились "урегулировать разногласия".



"Обе стороны заявили, что диалог и обмен между Китаем и Соединенными Штатами в области бизнеса очень важны, договорились содействовать здоровому развитию прагматичного сотрудничества в области торговли и инвестиций и должным образом урегулировать разногласия",— передает "Интерфакс" заявление китайской стороны.



8 июня госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о возможном возобновлении торговых переговоров с Тайванем, сказал, что США "задействованы или скоро будут задействованы" в диалоге с Тайванем по поводу "некого рода рамочного соглашения" (цитата по Reuters). КНР считает Тайвань своей территорией.



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