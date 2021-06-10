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Судьбу литиевого проекта в Сербии могут решить на референдуме

10.06.21 09:30 , Металлоснабжение с сбыт
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Как заявил президент Сербии Александр Вучич (Aleksandar Vucic), судьба литиевого проекта Jadar в районе г. Лозница на западе страны, который продвигает австралийская корпорация Rio Tinto, может быть решена посредством проведения референдума.

По словам Александра Вучича, правительство полностью поддерживает проект предприятия, которое может стать вторым по величине экспортером в Сербии. Но его запуск будет возможен только после получения одобрения общественности.

Месторождение Jadar, открытое специалистами Rio Tinto в 2004 г., является единственным в мире, содержащим минерал жадарит, из которого можно получать литий и соединения бора. Оно может стать одним из крупнейших источников лития в мире. Общее содержания оксида лития оцениваетс в 2,5 млн. т, а оксида бора – в 21,5 млн. т.

Rio Tinto заявляет, что уже вложила $450 млн. в развитие проекта. До конца текущего года она планирует завершить подготовку ТЭО. Компания собирается построить шахту для подземной добычи сырья и завод мощностью 55 тыс. т карбоната лития аккумуляторного класса в год.

Однако местные жители выступают против проекта. Они опасаются сведения лесов и загрязнения водных источников. Кроме того, над месторождением находятся более 20 деревень и известные археологические памятники неолита и бронзового века.

МинПром

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