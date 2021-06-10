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В конце мая китайские металлурги сократили объемы производства

10.06.21 09:03
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В конце прошлого месяца (21-31 мая 2021 года) китайские металлургические предприятия, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 2,2861 млн. тонн стали за сутки. Снижение показателей по сравнению с предыдущей декадой - 3,92% или 93272 тонны в день.

Для сравнения, в течение второй декады мая металлурги China Iron and Steel Association производили в среднем по 2,3794 млн. тонн нерафинированной стали за день - на 1,59% меньше относительно 1-10 мая.

По всему Китаю среднесуточный объём выплавки стали в последнюю декаду мая оценивается в 3,13 млн. тонн, что на 3,1% меньше показателей 11-20 мая, но на 12,8% больше в годовом сопоставлении, пишет Mysteel.

Среднесуточное производство готового проката в конце мая у CISA достигло 2,3 млн. тонн. Запасы металлопроката у предприятий ассоциации на 31 мая составляли, по информации SteelOrbis, 13,406 млн. тонн - на 1,2335 млн. тонн или 8,43% меньше объёма 20 мая.

МинПром

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