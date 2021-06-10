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Польша намерена закрыть крупнейшую в ЕС угольную ТЭС до 2036 года

10.06.21 08:55
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Польская государственная энергетическая компания Polish Energy Group (PGE) объявила даты закрытия блоков крупнейшей в Европе угольной электростанции в городе Белхатув. Об этом сообщает Euractiv, передает Европейская правда.

Опубликованный план включает даты вывода из эксплуатации энергоблоков Белхатувской ТЭС. Данные министерства госимущества показывают, что она будет постепенно выводиться из эксплуатации с 2030 по 2036 год.

Компания также объявила о прекращении эксплуатации месторождений бурого угля.

Текущая эксплуатация месторождений Белхатув и Щерцув закончится в 2026 и 2038 годах соответственно. В компании отметили, что решение можно будет реализовать при условии получения поддержки ЕС.

Правление государственной PGE Group заверило, что осознает социальные и экономические последствия этого решения.

Как сообщалось, Польша планирует инвестировать порядка $40 млрд в строительство атомных электростанций, чтобы ускорить поэтапный отказ от использования угля.

Кроме того, Польша планирует вложить 130 млрд злотых в строительство офшорных ветряных электростанций. Все это в совокупности должно помочь стране сократить зависимость от угля.

МинПром

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