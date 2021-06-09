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Германия обещает не обижать Украину после запуска Северного потока-2

09.06.21 17:52 , РБК Украина
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Глава МИД Германии Хайко Маас заверил, что Берлин осознает все риски, с которыми может столкнуться Украина после запуска газопровода "Северный поток-2". Министр заверил, что ФРГ поможет их снизить.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи со своим немецким коллегой.

"Я получил четкие заверения, что Германия осознает все риски для Украины от этого проекта ("Северный поток-2" - ред.) И хочет помочь Украине их уменьшить", - сказал Д.Кулеба.

Министр выразил сожаление в расхождении позиций Киева и Берлина по "Северному потоку-2".

Маас в свою очередь заявил, что завершение строительства газопровода привязано к транзиту газа по территории Украины. "Именно поэтому мы вложили много усилий, чтобы подписать в конце 2019 соглашение о продлении транзита. Наша позиция останется неизменной", - подчеркнул глава МИД Германии.

Напомним, ранее Х.Маас заявил, что в Берлине рассчитывают на конкретный прогресс в переговорах с США по "Северному потоку-2" и продлить договор о транзите газа через Украину.

Напомним, накануне телеканал Fox News сообщил о том, что американская компания BGR Group, лоббирующая строительство "Северного потока-2", содействовала утверждению кандидатуры Энтони Блинкена на пост госсекретаря США.

МинПром

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