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За 5 месяцев транзит нефтепродуктов через Украину сократился на 57%

09.06.21 16:54 , enkorr
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В январе-мае 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 57% – до 17,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (40,5 тыс. тонн).

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".

Транзит дизельного топлива за пять месяцев снизился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11,9 тыс. тонн, из которых 7,8 тыс. тонн – из Беларуси в Молдову, 1,5 тыс. тонн – из России в Польшу и 2,6 тыс. тонн – из Литвы в Молдову.

Перевозки бензина в Молдову остались на прошлогоднем уровне – 5,4 тыс. тонн, при этом в марте транзит через территорию Украины не осуществлялся. Поставки битума за отчетный период из России составили 0,2 тыс. тонн.

МинПром

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