В Украине резко возросла инфляция Потребительские цены в Украине в мае 2021 года по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 года рост цен составил 6,1%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.



По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к маю 2020 года) инфляция ускорилась до 9,5% (с 8,4% в апреле).



Продукты питания в Украине за май подорожали на 1,8%. Больше всего подорожали: фрукты - на 14,5%, подсолнечное масло - на 6,8%, мясо и мясо-продукты - на 1,8%. В то же время яйца подешевели на 17,5%.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7%, на одежду и обувь - упали на 0,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 3,9%.



Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение подорожало на 0,5%, транспорт подорожал на 0,7%, цены на связь выросли на 2,2%, на отдых и культуру снизились на 0,8%, образование подорожало на 0,2%, рестораны и гостиницы подорожали - без изменений.



Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в мае ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2021 года составит 8,0%.



По данным КМИС, проведенного в мае 2021 года, 9 из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги (91,5%) и с ростом цен на основные пищевые продукты (90,6%). Вместе с этим, со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей места работы - 31,9%.



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