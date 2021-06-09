Кабмин назначил министру экономики еще 2 замов Кабинет министров назначил двух заместителей главы Министерства экономики. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства, сообщил народный депутат ("Европейская солидарность") Алексей Гончаренко в Telegram.



В частности, заместителями министра экономики назначены экс-замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко и первый замглавы Государственного космического агентства Михаил Лев.



Кроме того, временно исполняющим обязанности госсекретаря Минэкономики стала Татьяна Глабудская – начальник отдела обеспечения внутреннего контроля ведомства.



Как сообщалось, 2 июня Кабинет министров назначил четырех заместителей министра экономики. В частности, первым заместителем министра экономики назначен Владимир Гринюк, заместителями – Кристина Голубицкая и Сергей Теленик. Кроме того, Ирина Новикова продолжит исполнять обязанности заместителя министра экономики после переименования министерства.



Напомним, 20 мая Верховная Рада назначила Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики. Перед этим Рада уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



