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Кабмин назначил министру экономики еще 2 замов

09.06.21 16:16 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров назначил двух заместителей главы Министерства экономики. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства, сообщил народный депутат ("Европейская солидарность") Алексей Гончаренко в Telegram.

В частности, заместителями министра экономики назначены экс-замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко и первый замглавы Государственного космического агентства Михаил Лев.

Кроме того, временно исполняющим обязанности госсекретаря Минэкономики стала Татьяна Глабудская – начальник отдела обеспечения внутреннего контроля ведомства.

Как сообщалось, 2 июня Кабинет министров назначил четырех заместителей министра экономики. В частности, первым заместителем министра экономики назначен Владимир Гринюк, заместителями – Кристина Голубицкая и Сергей Теленик. Кроме того, Ирина Новикова продолжит исполнять обязанности заместителя министра экономики после переименования министерства.

Напомним, 20 мая Верховная Рада назначила Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики. Перед этим Рада уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

МинПром

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